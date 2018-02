Oltre 30 pasticceri al lavoro, dalle 8 di stamattina, per realizzare il tiramisù più lungo del mondo che misura ben 266 metri: è il record battuto oggi a Villesse, in provincia di Gorizia. Più di 420 teglie di tiramisù sono state assemblate assieme e appoggiate su un lunga tavolata nel corridoio del centro commerciale Tiare. Si tratta di un "Official Attempt", con tanto di certificazione ufficiale dei giudici del guinness World Record, che ha battuto il vecchio record di 200 metri. "Per realizzare la prova – ha spiegato Mirko Ricci, organizzatore della giornata – sono stati utilizzati 400 chili di mascarpone, 400 chili panna, 48 mila savoiardi, 420 litri di caffè, 200 chili di zucchero, 3 mila uova, 47 litri di marsala". Il dolce ha "quattro strati perché il regolamento impone che l'altezza minima sia di 8 cm e la larghezza di 15. Per perfezionare le misure i pasticceri hanno tagliato a mano a mano 10.100 savoiardi".

"In questa nuova sfida – aveva dichiarato nelle scorse settimane l'organizzatore – la storia di questo dolce che ha unificato l’Italia viene valorizzata dalla coesione e dal senso di appartenenza della comunità friulana che l’ha ritrovato. Infatti sono molte le aziende che sosterranno l’iniziativa, con l’aiuto di tanti volontari e professionisti pronti a scendere in campo per conquistare un nuovo primato mondiale. Inviteremo anche i rappresentanti delle città di Treviso, Tolmezzo e San Canzian d’Isonzo, per Pieris, per festeggiare tutti insieme questo patrimonio della cucina italiana".