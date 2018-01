Padre single di cinque figli, stava per morire a causa di una grave patologia ai reni e sapeva che solamente un trapianto avrebbe potuto salvargli la vita. Così, il sessantenne Rob Leibowitz ha stampato un appello su una maglietta e l'ha indossata durante una vacanza a Disney World per ben 9 giorni consecutivi e grazie a questa "mossa" è riuscito a trovare un donatore di reni e a salvarsi. "L'idea mi è venuta dalla disperazione, guardando i miei figli ho capito che avevo bisogno di passare più tempo con loro". Sulla maglietta Rob ha stampato una sorta di annuncio, spiegando di aver bisogno di un trapianto urgente e il messaggio ha destato parecchia attenzione. Postata una fotografia dell'uomo su Facebook, nel giro di poco tempo il post è diventato virale raggiungendo un uomo dell'Indiana che ha infine accettato di diventare il donatore di reni di Rob. La foto è stata scattata da una coppia in visita a Disney World. Accortasi dell'appello, la coppia ha scattato una fotografia e l'ha condivisa su Facebook, ottenendo 30mila interazioni nelle prime 24 ore. Rob ha raccontato di aver ricevuto decine di chiamate da estranei, chiamate provenienti da tutto il Paese. "Ero assolutamente sorpreso, ero scioccato".

All'appello di Rob ha risposto Richie Sully – padre di due bambine di 11 e 5 anni – di Fort Wayne, nell'Indiana. Richie stava andando a donare il sangue per aiutare le vittime dell'uragano Harvey quando un amico gli ha mostrato quel post virale su Facebook. Sully ha immediatamente chiamato il numero e ha lasciato un messaggio vocale: "Ciao, mi chiamo Richie, ho visto il tuo post. Ho un rene in più, sono O-positivo, sei più che benvenuto ad averlo". Dopo il messaggio, Richie ha preso un aereo e soggiornato per due settimane a New York, passando molto tempo con Rob. "Abbiamo girato per Manhattan per circa sei ore, abbiamo mangiato sushi e lui mi ha portato a Times Square. Abbiamo parlato di musica, dell'essere padri e cose del genere e ci siamo davvero divertiti". Poco dopo, Richie si è sottoposto all'intervento di asportazione del rene al New York Presbyterian Hospital.

Perché l'ha fatto? Perché poteva. "Non è un grosso problema, ho parlato con diversi donatori nell'ultima settimana che hanno tutti detto la stessa cosa. Se potessimo convincere la gente a capire quanto sia facile, avremmo molti altri donatori ". "Continuo a dire grazie. Ma non posso esprimere a parole quello che ha fatto per me, quindi dovrò capire come fare del mio meglio per il resto della mia vita", ha raccontato Rob. Ora i due nuovi amici stanno organizzando un viaggio con le rispettive famiglie proprio a Disney World, per tornare nel luogo dove tutto ha avuto inizio.