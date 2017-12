Era in sella al suo motorino quando nell'ottobre scorso, a soli 17 anni, fu vittima di un terribile incidente stradale che lo lasciò esanime sull'asfalto. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze, le sue condizioni era apparse subito disperate a causa di un violento trauma cranico. Nessuno però ha mai mollato, né i medici che lo curavano, né i familiari che erano sempre presenti in ospedale e nemmeno lui che nei giorni scorsi dopo 82 giorni si è finalmente risvegliato per la gioia di tutti. Come racconta il Corriere fiorentino, è la storia di un giovane 17enne toscano vittima di un grave incidente stradale avvenuto il 6 ottobre scorso sul Ponte all'Indiano del capoluogo toscano

A farlo cadere a terra fu un camion di Alia, l'azienda municipalizzata fiorentina dei rifiuti. Il suo casco rotolò sull’asfalto e lui rimase per dieci giorni in coma nel reparto di terapia intensiva a Careggi. Le sue condizioni furono stabilizzate e la sua situazione clinica migliorò fino a permettergli il trasferimento in una clinica di riabilitazione. Il giovane però da allora era rimasto sempre esanime anche se aveva cominciato a respirare autonomamente. Mercoledì infine il 17enne ha alzato per la prima volta il braccio facendo pollice in su.

Una notizia accolta con entusiasmo trai tanti amici che aspettavano da tempo questo momento. Il 17enne infatti era rimasto in uno stato detto di "coscienza minima", senza poter comunicare con nessuno invece ora riesce a reagire a stimoli esterni e a rispondere con piccoli gesti. "Non siamo di fronte a un miracolo: anche di fronte a traumi cranici gravissimi, i giovani infatti possono avere capacità di recupero straordinarie. E noi abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, convinti che fosse possibile un risveglio" hanno spiegato della terapia intensiva del Trauma Center di Careggi. Per il 17enne ora inizia una nuova lunga fase si recupero e riabilitazione con il sostegno di tutti.