Dopo oltre due anni di coma il cuore di Mattia Frittella, un ragazzo di Settimo Torinese, si è fermato. Una lunga e lenta agonia terminata domenica scorsa in un letto al Santuario del Trompone, casa di cura a Moncrivello (Vercelli). Mattia aveva compiuto a gennaio ventidue anni, ma da quando ne aveva diciannove era prigioniero di un letto d’ospedale. Dopo il terribile incidente stradale del 3 ottobre 2015, il giovane non aveva più riaperto gli occhi. Parenti e amici avevano pregato e sperato potesse riprendersi e anche sui social lo ricordavano e gli scrivevano continuamente messaggi di auguri – anche in occasione del suo ultimo compleanno – e di incoraggiamento. Messaggi di incoraggiamento che ora purtroppo hanno lasciato spazio a quelli di cordoglio per la famiglia del giovane.

Il drammatico incidente il 3 ottobre 2015 – Mattia Frittella era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la sera del 3 ottobre 2015: l’allora diciannovenne viaggiava sulla sua Dacia Sandero e all’improvviso perse il controllo, schiantandosi contro il muro di una casa a Leinì, nel Torinese. I vigili del fuoco dovettero lavorare a lungo per liberarlo dalle lamiere. Portato in ospedale, ha combattuto per oltre due anni tra la vita e la morte. Fino a quando il suo cuore ha smesso di battere. Friz, così lo chiamavano gli amici, frequentava la 5C all’Istituto 8 Marzo di Settimo Torinese.

Il dolore su Facebook – Sulla sua pagina Facebook i ricordi si fermano al 2015, ma da quel momento sono stati i suoi amici a ricordare per lui condividendo foto e aneddoti. “Ora vivi dentro di me, i tuoi occhi dentro ai miei”, ha scritto un’amica postando uno scatto insieme a Mattia. Un messaggio di cordoglio alla famiglia del giovane è arrivato anche da parte della squadra VII Rugby Torino: “Domenica scorsa – si legge sulla loro pagina Facebook – è mancato Mattia Frittella, fratello del nostro giocatore Dario. In questi giorni la società, rispettando il desiderio della famiglia, non ha diramato alcun comunicato. Essendosi svolta la cerimonia funebre presso il Tempio Crematorio di Mappano, avendo nel contempo ricevuto l’autorizzazione dai famigliari, la nostra comunità rugbistica desidera manifestare a Dario i più sinceri sentimenti di vicinanza e cordoglio per la dolorosa perdita”.