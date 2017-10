Dopo la crociera del sesso, non poteva mancare tra le offerte riservate a chi è alla ricerca di vacanze hot l'isola del sesso. L'iniziativa è frutto dell'idea di una società colombiana specializzata in eventi molto particolari che ha deciso di promuovere l a singolare esperienza anche sul web attraverso un video molto esplicito e contestato tanto da essere rimosso da youtube. La clip mostra uno yacht in mare pieno di ragazze in bikini che ballano e circondano i pochi uomini presenti e che si avvia verso l'isola designata, al largo della costa di Cartagena, ma la vacanza colombiana è molto diversa dalla crociera del sesso che ha toccato anche l'Italia.

L'evento infatti è riservato ai soli uomini visto che offre a 30 maschi la possibilità di prenotare un viaggio e una vacanza che prevede la presenza di 60 prostitute pronte a soddisfare ogni desiderio sessuale degli uomini 24 ore al giorno, oltre a festini a base di droga e alcol. La vacanza prevede quattro giorni di bagordi, dal 24 al 27 novembre, con pacchetti diversi che vanno dai 600 ai 1500 dollari e includono servizi sessuali accanto ad attività più tradizionali come il golf.

Nel dettaglio del pacchetto è elencato quanto prevede la vacanza: gli ospiti dell'Isola potranno partecipare ad un'orgia il primo giorno mentre dal secondo giorno ogni ospite avrà 30 minuti per fare sesso con 16 donne in una sola volta. Il terzo e il quarto giorno infine previsti party collettivi in barca dove c'è piena libertà. Il tutto tenendo presente che trasferimenti aeroportuali e trasferimenti in barca sono inclusi nel prezzo.