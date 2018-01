Un uomo è morto in Turchia nel giorno del suo compleanno mentre, in cima a una scogliera, voleva farsi fare qualche foto dagli amici. Si chiamava Halil Dağ, aveva trentotto anni ed era padre di otto bambini. Diversi giornali hanno pubblicato online un breve video in cui si vede l’uomo precipitare dalla scogliera su cui si era arrampicato per le foto. La tragedia è avvenuta il giorno di Capodanno nel sud della Turchia, dove l’uomo era andato a visitare uno storico castello insieme ad alcuni amici. Precipitando dopo un salto, l’uomo ha tentato di aggrapparsi a qualcosa per limitare i danni – nel breve video si vede come Halil abbia tentato disperatamente di rimanere in piedi – ma purtroppo in seguito alla caduta di circa 50 metri ha riportato delle ferite molto gravi. Arrivato in gravissime condizioni in ospedale, Halil Dağ è stato dichiarato morto poco dopo.

La tragedia davanti agli amici – La tragedia si è consumata davanti agli amici che stavano festeggiando il compleanno insieme a lui. Quando questi si sono resi conto di quanto stava accadendo si sono precipitati verso il trentottenne per soccorrerlo, ma purtroppo non hanno potuto far molto per lui.