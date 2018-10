Sapeva che il carcere non era come un albergo di lusso come quelli che era abituata a frequentare ma sembra che non sospettasse la dura routine quotidiana di una cella Kira Maye, modella russa ventiquattrenne e star di Instagram, finita nei guai dopo essere stata fermata da una pattuglia di polizia al volante della sua auto senza patente. Come in quel caso quando ha tentato di corrompere i due poliziotti che volevano multarla puntando sul suo corpo e offrendo loro una bollente notte di sesso a tre, anche in cella credeva che il suo aspetto l'avrebbe salvata da compiti poco graditi come pulire il bagno o mangiare in gavette uguali a quelle delle altre detenute. Intervistata in cella da una giornalista locale, la modella infatti si è lamentata del trattamento subito in carcere da compagne di celle e agenti.

La 24enne si è detta scioccata dalla vita in prigione in generale, raccontando tra l'altro di aver chiesto delle ostriche per pranzo ma di non essere stata accontentata. "Sono stata appena mandato nella cella delle punizioni. Non sono un ribelle, ma ero fortemente contraria alla pressione sui nuovi arrivati ​per fare le pulizie" a raccontato Kira, aggiungendo: "Quando mi hanno portato dello strano porridge per colazione, ho chiesto se potevo avere un cornetto caldo, aranciata fresca, frittata mista e formaggio ma loro mi hanno riso in faccia". "Ho pensato che fosse possibile ordinare il cibo qui come in hotel , del resto hanno delle brutte ciotole di metallo e bon riesco a mangiarci, ho paura. Mangio solo su piatti di plastica mi portano i miei familiari" ha spiegato ancora la donna

"Ho scoperto anche che i telefoni non sono ammessi qui, Prima avevo tre telefoni cellulari ed ero su Instagram tutto il tempo. Ho chiesto se potevo anche un solo iPhone ma hanno riso ancora di più" ha aggiunto la 24enne ammettendo di essere "molto impaurita" dal carcere dove sarebbe stata anche aggredita da altre detenute che non la vedono di buon occhio per il suo aspetto e la vita precedente . In particolare ha rivelato di essere stata attaccata da un'altra detenuta gelosa dei suoi look glamour che le avrebbe gettato addosso acqua bollente provocandole ustioni al petto