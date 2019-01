Orrore negli Stati Uniti, dove in casa di una donna del New Jersey sono stati trovati 44 cani morti e congelati nel freezer: altri 162, molti dei quali barboncini, erano invece vivi e occupavano tutte le stanze e l giardino. "Invece di seppellirli li ho messi nel freezer per sentirli più vicini", si è giustificata la proprietaria dell'abitazione, la 65enne Donna Roberts, che naturalmente è stata indagata con l'accusa di maltrattamenti sugli animali. Dopo essere stata arrestata nel mese di novembre la 65enne ora è sul banco degli imputati. "I cani sono stati trovati sia all'interno sia all'esterno, tra escrementi e rifiuti", ha raccontato il detective Ian Fenkel. L'odore nauseabondo si era infiltrato nelle pareti dell'abitazione creando non pochi problemi ai vicini che hanno sporto denuncia segnalando le condizioni di degrado in cui vivevano i cani.

L'Associazione per diritti degli animali della contea di Camden ha riferito che durante i sopralluoghi i volontari si sono imbattuti in una situazione inquietante, tra pulci e giornali stracolmi di escrementi usati alla stregua di lettiere. Sono state necessarie 48 ore per portare al sicuro le bestiole e non è stato certo semplice trovare un alloggio per tutti quegli animali. Donna Roberts si è difesa in tribunale: "Io amo gli animali…non gli ho fatto del male".