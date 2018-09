in foto: Alessandro Leogrande

Ad Alessandro Leogrande, scrittore, giornalista e intellettuale scomparso prematuramente lo scorso 27 novembre a soli 40 anni, il prossimo 7 settembre sarà dedicata una strada nella capitale albanese, Tirana. Tre giorni di eventi si susseguiranno nella capitale dell'Albania per ricordare l'autore italiano de "Il naufragio" imperdibile libro in cui Leogrande raccontò la tragedia della Katër i Radës, la nave albanese carica di migranti in fuga dalla guerra civile che il 28 marzo del 1997, giorno del Venerdì Santo, fu speronata nel Canale di Otranto da una corvetta della Marina militare italiana.

In quel tragico speronamento morirono 57 persone, nella maggior parte dei casi donne e bambini, e altri 23 corpi non vennero mai trovati. Alessandro Leogrande indagò a lungo sulla strage del Venerdì Santo. Intervistò sopravvissuti, parenti delle vittime, militari, avvocati, attivisti, girò per le città e i villaggi dell’Albania da cui erano partite le vittime.

Per questa ragione oggi l’Albania lo celebra, mentre sull'altra sponda dell'Adriatico – la nostra – Leogrande continua a vivere nel ricordo dei tanti amici, di coloro che lo hanno conosciuto, dei suoi lettori. Manca, in verità, l'apporto istituzionale. Nella sua Puglia, ma soprattutto in quella Roma dove Leogrande ha lavorato per tanti anni e in cui viveva. Nella Capitale, infatti, da settimane si discute sulla via da dedicare o meno al missino Giorgio Almirante, mentre a Tirana qualcuno ha pensato bene di dedicare un strada a un nostro grande scrittore e intellettuale. Ciascuno ne tiri le somme. Ecco il comunicato integrale dell'iniziativa.