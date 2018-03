in foto: Maria Grazia Serra, 24 anni (Facebook).

Nel pomeriggio di mercoledì un’intera cittadina ha voluto dire addio a Maria Grazia Serra, giovane mamma e parrucchiera di Taviano (Lecce) scomparsa improvvisamente sabato scorso intorno a mezzanotte in seguito a un malore. Probabilmente a uccidere la ventiquattrenne, che anche se giovanissima era già mamma di due bambini di tre e cinque anni, è stato uno scompenso cardiaco. È questo quanto emerso dai primi risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Lecce ed eseguita nei giorni scorsi sul corpo della ragazza. Bisognerà attendere ancora dei giorni per avere maggiore chiarezza su quanto accaduto alla ventiquattrenne.

Folla ai funerali della giovane mamma – Ieri in tantissimi hanno partecipato ai funerali della giovane donna stringendosi attorno al marito e agli altri familiari. Il feretro bianco di Maria Grazia è stato accolto all’arrivo nella Parrocchia di San Martino di Tours con un lungo applauso. “Oggi più che mai la morte ci appare in tutta la sua brutalità, strappando alla sua famiglia questa nostra sorella. Ha tolto al marito la sua sposa e ai suoi figli ancora piccoli, una madre il cui affetto era per loro indispensabile quanto il pane quotidiano”, così il parroco nella sua toccante omelia. Tanti i palloncini lasciati volare via per la giovane mamma e tanti anche i messaggi lasciati sui social per Maria Grazia. “Ora veglia sui tuoi piccoli”, le scrive qualcuno.

L'improvviso malore nel bar del marito – Sabato scorso Maria Grazia si trovava all’interno del bar gestito dal marito quando all’improvviso ha accusato un malore. Subito soccorsa dai presenti, la giovane è stata accompagnata all’ambulatorio della guardia medica, dove è stato fatto il possibile per farla riprendere. Ma purtroppo nel tragitto in ambulanza verso l’ospedale il suo cuore ha smesso di battere. Della vicenda si sono subito occupati i carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno avviato le indagini utili a ricostruire l’accaduto.