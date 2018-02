Il fascicolo dell'omicidio di Mario Biondo, morto impiccato della casa che divideva con la moglie conduttrice tv, Rachel Sanchez Silva, a Madrid, è stato preso in carico dalla Procura Generale di Palermo. A darne notizia sono stati i familiari del cameraman siciliano sulla pagina ‘Verità e giustizia per Mario': "Carissimi amici – si legge sulla pagina FB – la nostra richiesta di Avocazione delle Indagini ai Pm Calogero Ferrara e Claudio Camilleri è stata accolta. Questa è la notizia che stavamo aspettando".

La decisione accoglie l'istanza dei familiari che, chiedendo alla Procura generale di avocare a sé l'inchiesta, hanno in tal modo ottenuto che la richiesta di archiviazione fosse respinta. Da cinque anni, infatti, i familiari del giovane chiedono ulteriori accertamenti sul caso che in Spagna è stato archiviato dopo poche settimane come suicidio. Secondo Giuseppe e Santina Biondo, i genitori di Mario, il ragazzo sarebbe stato vittima di un delitto. A testimonianza della tesi vi sono le foto della stanza dove è stato trovato il corpo dalle quali, secondo i legali della famiglia, si evincerebbe la verità. Il corpo è stato ritrovato impiccato a una pashmina alla libreria del salotto, con i talloni appoggiati al pavimento, in una posizione innaturale per un suicida. Un ematoma sulla tempia, apparso nelle foto del cadavere di Mario (gallery), ha suggerito l'ipotesi che il giovane potesse essere stato colpito al capo e poi strangolato quando era incosciente.

La vedova del cameraman la giornalista di Telecinco, oggi madre di due bambini dal nuovo compagno, non si è unita alla richiesta della famiglia di Mario per ottenere nuove indagini. La star della tv spagnola ha dichiarato di essere convinta che suo marito si sia tolto la vita.