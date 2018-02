Un uomo di trentadue anni residente a Imola, di nazionalità rumena, è stato denunciato domenica notte per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri che lo hanno bloccato al termine di un inseguimento. I carabinieri erano stati allertati poco prima da alcune persone in una sala slot di Imola, nel Bolognese, dove il trentaduenne stava creando disturbo: quando è arrivata la pattuglia l’uomo si è messo velocemente in auto, su una Bmw, ed è scappato via. Una fuga che però è finita presto: l’uomo era completamente ubriaco e ben presto è andato a schiantarsi contro un muro, fortunatamente senza farsi male. I carabinieri lo hanno sottoposto all’alcol test che è risultato positivo con un valore di 2,41 g/l (quasi cinque volte il limite massimo consentito) e di conseguenza avrebbero dovuto ritirargli la patente di guida.

Guidava senza aver mai preso la patente – Ma questo non è stato possibile perché il conducente dell’auto la patente di guida non l’ha mai presa. “E se invece del muro ci fossero state delle persone?”, è quanto si chiede il procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, da tempo impegnato in tema di sicurezza stradale e secondo cui “è tempo di introdurre l'arresto immediato per la guida senza patente e in stato di ebbrezza a prescindere dall'avere o meno cagionato lesioni a terzi”.