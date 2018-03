In un'area di una discarica per rifiuti non pericolosi che si trova in località “Tre Monti”, in via Pediano a Imola (Bologna), è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Da quanto si apprende, si tratta di un nordafricano ma l'identità è ancora incerta. I carabinieri hanno avviato indagini per risalire alle cause della morte e sono intervenuti sul posto per un sopralluogo anche il pm di turno Morena Plazzi e il medico legale Donatella Fedeli. A dare l’allarme sono stati gli addetti della discarica, a cui si può accedere solo con camion di rifiuti. Probabilmente proprio su uno di questi era finito il corpo, poi scaricato.

Trovati i documenti, ma l'identità della vittima dovrà essere confermata – L'uomo trovato morto aveva addosso documenti, ma l'identificazione deve ancora essere confermata. Al momento si indaga per occultamento di cadavere, ma eventuali altri reati potrebbero essere ipotizzati nelle prossime ore. Sarà necessario capire se le tumefazioni sul corpo, trasportato presumibilmente su un camion dotato di macchina compattatrice, siano pre o post mortem. Per il momento è stata fatta una prima ispezione cadaverica dal medico legale, che non avrebbe sciolto i dubbi. Per chiarire le cause del decesso bisogna attendere l’autopsia.

Trovato all'interno di un impianto di trattamento meccanico biologico – Il cadavere era in una sorta di fossa all'interno di un impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) che funge esclusivamente da stoccaggio rifiuti. L'impianto si trova nello stesso comparto della discarica “Tre Monti”, che però non è attiva da quando il Tar ha accolto lo scorso gennaio il ricorso di alcune associazioni ambientaliste contro il progetto di ampliamento dell'impianto di ConAmi gestito da Herambiente. Nell'impianto Tmb vengono conferiti i rifiuti della raccolta indifferenziata urbana proveniente dai bacini del circondario imolese e del comprensorio faentino per essere poi da qui “trasbordati” verso i successivi impianti di destinazione, dove poi saranno trattati, ad esempio in un termovalorizzatore. Il cadavere sarebbe stato notato proprio durante questo trasbordo.