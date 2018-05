Sospesa – ma con obbligo di frequenza – l’intera classe della scuola superiore di Imola dove un professore sarebbe stato oggetto di insulti omofobi da parte di alcuni studenti. I quattro ragazzi identificati come responsabili del comportamento hanno invece avuto sospensioni tra i 7 e i 14 giorni e dovranno fare lavori socialmente utili. Lo ha deciso ieri, spiega all'ANSA la preside Vanna Monducci, il consiglio d'istituto straordinario convocato sull'episodio. I quattro minorenni avrebbero avuto comportamenti diversi fra loro, ma tutti riconducibili allo stesso ambito. Tutti gli altri componenti della classe sono stati invece sospesi per tre giorni "per omertà – spiega la preside – perché nessuno si era voluto assumere la responsabilità". La notizia è stata già confermata dall’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna.

La vicenda è emersa nella giornata di ieri, 30 maggio, quando un amico dell'insegnante, anch'egli pare oggetto di attacchi analoghi, ha scritto una lettera al sito, raccontando di frasi offensive e scritte volgari alla lavagna "con espliciti riferimenti non solo alla sua omosessualità ma anche alla mia". Al rientro in classe, all’istituto tecnico professionale Alberghetti di Imola, l’insegnante ha punito l’intera classe con una nota, prendendosela anche con i ragazzi assenti al momento della bravata e chiaramente non coinvolti.

A quanto pare, però, il prof, forse preso dall’ira del momento, avrebbe utilizzato termini non proprio idonei per una nota scolastica. E così, sempre stando al racconto dell’altro prof, la dirigente scolastica Monducci, pur biasimando il gesto dello studente, si sarebbe vista costretta a oscurare il provvedimento perché scritto con parole non adeguate chiedendo al professore di riformularla con un linguaggio più appropriato. Nel frattempo, l’autore delle scritte ingiuriose non è stato subito identificato e, per questo motivo, la preside ha deciso la sospensione dell’intera classe con obbligo di frequenza. Di fronte alla mancanza di collaborazione e al fatto che i ragazzi volessero nascondere il responsabile, la preside ha ritenuto infatti giusto punire tutti.

C’è da dire che nel messaggio su gaynews.it, il prof parla di un comportamento offensivo che sarebbe andato avanti per tutto l’anno scolastico nei confronti suoi e del collega. Le segnalazioni alla scuola non sono mancate, ma, sempre secondo l’amico del professore, non tenute in adeguata considerazione e addirittura censurate.