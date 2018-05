Deriso da quattro suoi studenti perché omosessuale. E' quanto avvenuto a un insegnante di una scuola superiore di Imola (Bologna), secondo la denuncia di un suo amico, anch'egli vittima di attacchi omofobi, che ha deciso di raccontare il tutto in una lettera pubblicata dal sito Gaynews.it, testata diretta da Franco Grillini. Stando a quanto riportato dallo scrivente, le ingiurie sarebbero state perpetrate nel silenzio assordante non solo degli altri studenti, ma anche di molti professori e persino dei dirigenti scolastici.

Nella lettera l'amico del professore spiega: "Un mio caro amico fa l’insegnante in una scuola superiore di Imola. Qui ha subito, durante l’anno, vari attacchi di stampo omofobo da parte di quattro alunni: frasi offensive e scritte volgari alla lavagna con espliciti riferimenti non solo alla sua omosessualità ma anche alla mia. E, questo, per il solo fatto che siamo amici e spesso usciamo insieme per Imola. Il vicepreside della scuola aveva adottato dei provvedimenti al riguardo di questi alunni, suscitando così le lamentele dei genitori, che non si sono mai preoccupati di chiedere scusa all’insegnante dei loro figli né tantomeno al sottoscritto".

Ma l'aspetto più inquietante, se confermato, è probabilmente quello riguardante la preside della scuola, che nulla avrebbe fatto per punire i quattro studenti: "La dirigente scolastica – spiega ancora la missiva – non ha fatto neppure una telefonata al mio amico per esprimergli solidarietà né si è presentata ai collegi straordinari dei docenti per l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei quattro alunni. Anzi, è arrivata a cancellare dal registro elettronico le note che facevano riferimento a questi gravi atti. È tutto l’anno, come dicevo, che si ripetono questi episodi. Eppure, la dirigente non si è mai fatta viva nonostante le numerose segnalazioni. Perché cancellare le note, prova dei ripetuti insulti a un pubblico ufficiale qual è l’insegnante? Per non parlare di alcuni colleghi del mio amico che prima hanno sottoscritto lettere di solidarietà e poi non hanno esitato a criticarlo alla spalle per paura di andare contro la preside". Sia il professore che il suo amico hanno deciso di denunciare i quattro studenti.