Terribile incidente stradale nelle scorse ore sul raccordo autostradale 11, comunemente noto con il nome di superstrada Ascoli-Mare. Una vettura, alla cui guida c'era una ragazza, ha imboccato il raccordo autostradale contromano allo svincolo di porta Cartara dove la superstrada si ricongiunge con la Salaria e ha proceduto verso San Benedetto del Tronto finendo per schiantarsi contro un'auto che viaggiava in senso opposto. Lo schianto lunedì sera, intorno alle 20.30. Nella carambola è rimasta coinvolta anche un'altra automobile. Un impatto frontale violentissimo che ha fatto ribaltare le vetture con all'interno gli occupanti che sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte. Fortunatamente non si registrano vittime ma tutte e le tre persone interessate dall'incidente sono rimaste ferite gravemente.

Per estrarre i feriti dagli abitacoli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che poi li hanno affidati nelle mani dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto con diversi mezzi. Oltre alla ragazza, una ventenne della vallata, risultano feriti un ragazzo che era in macchina con lei e un ascolano di 36 anni: tutti e tre sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno e poi ricoverati. Per i soccorsi ma anche per gestire la viabilità che è rimasta bloccata per ore, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che successivamente hanno effettuato i rilievi per accertare l'accaduto e le responsabilità