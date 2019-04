in foto: Foto de La Voce di Manduria

Scampato a un incidente stradale – per fortuna senza gravi conseguenze – un giovane tarantino di 29 anni si è tolto la vita la scorsa notte gettandosi nel vuoto dal quinto piano dell'ospedale Santissima Annunziata della città pugliese, dove era ricoverato per accertamenti sulle sue condizioni di salute dopo lo schianto. Il giovane – secondo quanto accertato dagli inquirenti – avrebbe aperto una finestra del reparto di neonatologia e si sarebbe lanciato. Le ragioni che hanno spinto il ragazzo a farla finita appaiono ancora inspiegabili: non avrebbe lasciato lettere o messaggi, né fornito nessuna motivazione.

Nel pomeriggio di ieri, domenica di Pasqua, il 29enne era stato protagonista di un incidente stradale. Dopo aver perso il controllo della sua automobile era finito fuori strada. Il 118 lo aveva soccorso e trasportato in ospedale dove era stato ricoverato in osservazione al settimo piano, nel reparto di neurochirurgia. I medici avevano comunque riscontrato traumi lievi che non destavano particolari preoccupazioni, tant'è vero che il giovane era rimasto sempre vigile. Il dramma si è consumato nel cuore della notte. Dopo essere sceso di due piani ed aver raggiunto il reparto di neonatologia il ventinovenne si è lanciato nel vuoto da una finestra. Il tremendo impatto con il selciato non gli ha dato scampo. E' morto sul colpo, e sulle ragioni che l'hanno spinto a farla finita stanno ora indagando i carabinieri.