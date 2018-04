L'ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi è stata trovata morta questa mattina, a soli 33 anni, nella sua casa di Gambassi Terme, comune a sud-ovest di Firenze. La tragica scoperta, secondo quanto appreso, sarebbe stata fatta dalla famiglia, la quale era andata a cercarla insospettita dal fatto che la donna non si fosse presentata nella casa di Castelfiorentino, città natale. Rinaldi tra le altre cose era stata campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007. Sono subito stati avviati accertamenti da parte della procura fiorentina: il corpo dell’ex atleta è stato portato nel reparto di medicina legale dell'ospedale di Careggi per conoscere le cause che hanno portato al decesso.

Attualmente la 33enne, pur non essendo più professionista dal 2010, correva regolarmente nelle gare di granfondo con la maglia del Team Stefan. L'anno scorso aveva gareggiato anche in mtb in alcune gare in Toscana, vincendo tra le altre la Felciana Bike, gareggiando nel team Fanelli Bike. Ma nel recente passato, il nome di Ilaria Rinaldi era stato nelle parti alte delle classifiche per le gare per professionisti su strada, col risultato massimo del titolo italiano nel 2007 nel Campionato Nazionale Ciclocross U23 a Lucca. Nell'estate dello stesso anno le venne inflitta una squalifica per doping che durò due anni dopo una gara Elite U23 tenutasi nel 2006 a Zeulenroda, in Germania. Aveva continuato a gareggiare negli amatori, ottenendo successi in molte gare prima su strada e di recente anche qualcuno in mtb.