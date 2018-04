Se fossero rimasti a letto nelle loro camere, addormentandosi, probabilmente non si sarebbero mai più risvegliati. Il destino però ha voluto che la piccola di casa fosse ancora intenta ad armeggiare col telefonino e non aveva connessione Wifi: la ragazzina ha chiesto al padre di andare a controllare e così hanno scoperto che era in atto un incendio al piano inferiore. Così una intera famiglia irlandese si è salvata da una possibile tragedia nella loro abitazione di Portadown, nel distretto nordirlandese di Craigavon. A scoprire le fiamme è stato Patrick Durand ch ora ringrazia la figlia 14enne Alexandra per averlo spinto ad andare al piano di sotto.

L'uomo infatti stava andando a dormire martedì notte quando sua figlia è entrata nella sua stanza per dirgli che non poteva connettersi a Internet. Durand quindi è sceso giù ma ha subito sentito un intenso odore di fumo provenire dal garage. È entrato e ha scoperto che era in corso un incendio scatenato dalla loro asciugatrice, a questo punto ha afferrato un estintore che teneva vicino e ha spento le fiamme prima di chiamare i vigili del fuoco. "Alle 23.45 mia figlia è entrata nella stanza e mi ha chiesto perché il WiFi non funzionava. Ero mezzo addormentato ma ho detto che mi sarei alzato, fortunatamente l'ho fatto, sono sceso al piano di sotto e ho sentito qualcosa nell'atrio, ho pensato che qualcosa doveva essere in cortocircuito così sono andato nel garage. Quando ho aperto la porta il fumo era incredibile, non riuscivo a vedere nulla, solo le fiamme dell'asciugatrice"ha raccontato l'uomo , concludendo: "Sarebbe potuta andare moto peggio. Ad essere sinceri penso sia stata una sfacciata fortunata che mia figlia si sia lamentata del WiFi"