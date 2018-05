Il mondo del volley abruzzese piange la scomparsa di Francesca Prosperi, una giovane di diciassette anni di Roseto degli Abruzzi (Teramo) uccisa da un raro tumore. Francesca era una giovane promessa della Pallavolo Roseto. Come ricostruito dai media, da due anni la ragazza combatteva con coraggio contro la malattia che alla fine l'ha portata via mentre era in terapia all'Ospedale Santo Spirito di Pescara. La diciassettenne frequentava il liceo delle Scienze umane Saffo di Roseto e la notizia della sua scomparsa ha gettato l’intera città nello sconforto e nella tristezza. “Il CT Abruzzo Nord-Ovest – si legge in un post listato a lutto della Fipav, Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Abruzzo Nord Ovest – si unisce nel dolore di questo giorno alla famiglia e alla Pallavolo Roseto per la prematura scomparsa dell'atleta Francesca Prosperi. Nelle gare del 5 e 6 maggio si osserverà un minuto di silenzio in tutte le gare regionali e provinciali”.

In tanti, dalle compagne di squadra alle avversarie, stanno ricordando in queste ore la giovane sportiva sui social: “Ciao Prò, noi ti ricordiamo così”, si legge sulla pagina della Pallavolo Roseto che ha postato un video di un’esultanza della sua squadra dopo una vittoria.

“Non siate tristi per me, ricordatemi con un sorriso. Quel sorriso che vi accompagnerà sempre”, le parole dedicate alla giovane dalla Virtus Volley Teramo. Diverse anche le amiche che su Facebook hanno lasciato un pensiero per Francesca. “Ciao leonessa – scrive una pubblicando una foto che la ritrae insieme alla giovane promessa della pallavolo – ti porterò sempre con me”.