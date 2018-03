Per i padroni lui è un simpatico e mite pastore maremmano che non farebbe del male a nessuno, ma per uno dei loro vicini però il suo abbaiare continuo di giorno e di notte sarebbe diventato intollerabile tanto da impedirgli di riposare e dormire. Per questo la vicenda è finita in Tribunale e ora l'animale è stato prelevato con la forza dai carabinieri e posto sotto sequestro preventivo per ordine del giudice. È accaduto a Roveré della Luna, piccolo comune della provincia di Trento, dove villette e abitazioni monofamiliari la fanno da padrone e dunque anche cani e in genere animali da compagnia. Questo però non ha risparmiato al povero Miro l'allontanamento da casa con disperazione della sua anziana proprietaria 75enne.

Il povero Miro è stato condotto a Rovereto dove rimarrà in una struttura per animali in attesa degli sviluppi giudiziari della vicenda che probabilmente però andrà per le lunghe. Come racconta il quotidiano locale l'Adige, infatti, il vicino della donna ha addirittura ingaggiato un esperto in inquinamento acustico per registrare i picchi di rumore. Prove che poi hanno convinto la magistratura a intervenire. La Procura accusa la 75enne di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" e per questo ha chiesto e ottenuto dal giudice due decreti penali di condanna di 70 e 154 euro di multa. La donna, che non si rassegna a perdere il suo cane, dal suo canto ha deciso di opporsi, ricordando che il cane di notte entra anche in casa e dunque gli abitanti del casa sarebbero i primi a non poter dormire se l'animale fosse molesto. In particolare la signora contesta il sequestro, ricordando che Miro "non è un oggetto, ma fa parte della famiglia".