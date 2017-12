Stuart Matthew McKnight è stato condannato a 10 anni di carcere per aver ucciso il suo anziano vicino di casa: l'assassino aveva confuso un suo contatto fisico del tutto involontario per un approccio sessuale indesiderato. Da quel momento McKnight è diventato una furia ed è arrivato a commettere l'atroce delitto.

Nel maggio del 2016 Matthew McKnight viveva a Clifton Springs: il suo vicino di casa, il 79enne Graham Stevenson, l'aveva raggiunto per aiutarlo ad aggiustare una porta della dispensa rotta. Mentre i due armeggiavano con l'anta McKnight ha avvertito un contatto fisico evidentemente indesiderato e scambiato per un esplicito approccio sessuale. Non si è però limitato a ritrarsi o a chiedere spiegazioni, poiché la sua reazione è stata letteralmente furibonda. Ha prima sferrato un pugno al suo anziano vicino di casa, quindi l'ha fatto cadere a terra e non contento gli ha piantato un pezzo di ferro appuntito nel petto, ferendolo gravemente. Per finire ha tentato di depistare il tutto incendiando la casa del 79enne e provando a simulare la sua morte per un incidente.

In realtà i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno trovato Graham Stevenson ancora vivo, con il paletto conficcato nel suo petto. Le ultime parole che ha pronunciato sono state contro il suo assassino.