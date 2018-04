Spesso ironizzava la sua malattia mostrandosi nelle foto con quel braccio che ricordava i protagonisti dei cartoni animati, “Popeye” o “Johnny Bravo”. Ma dopo un battaglia contro il cancro durata cinque anni, Joy Arcilla, 21 anni, quello stesso arto ha finito per perderlo. Era l’ottobre del 2012, quando la ragazza filippina ha notato per la prima volta una piccola protuberanza sul bicipite sinistro. Inizialmente ha pensato si trattasse di un morso di zanzara. Ma piano piano quel gonfiore ha continuato a crescere e così a soli 16 anni a Joy, originaria di Batangas, nelle Filippine, è stato diagnosticata il sarcoma di Ewing, che è un tumore delle ossa o dei tessuti molli. È stata sottoposta ad intervento chirurgico nell'aprile 2013, con i medici che l'hanno assicurata che il tumore sarebbe guarito. Ma appena un anno dopo, l’incubo è ricomparso costringendola ad affrontare 17 estenuanti cicli di chemioterapia. Incapace di far fronte agli effetti collaterali paralizzanti della chemio, la giovane ha deciso di interrompere il trattamento. Ciò però non ha fatto altro che contribuire alla crescita della massa tumorale. Dopo aver provato "ogni medicina alternativa", ottenendo solo il ritorno del tumore in ben quattro diverse occasioni, Joy ha preso la drastica decisione di amputare l'intero braccio sinistro a dicembre 2017.

"Ho notato che c'era un nodulo nel mio braccio sinistro, ero convinto che fosse solo un pizzico di zanzara, quindi l'ho ignorato, ma dopo settimane e mesi ho notato che non era sparito e sembra che si stesse facendo più grande. Però non era doloroso” ricorda a distanza di 5 anni in un’intervista al Daily Mail. “Quando ho scoperto che avevo il cancro, avevo paura, piangevo. Ho pensato al futuro, a tutto. Ho smesso di studiare per concentrarmi sul mio trattamento” ammette. Durante il suo primo tentativo di chemioterapia, la giovane è riuscita a sopportare solo 5 cicli prima di doversi fermare a causa dell'estrema debolezza. “Era fisicamente, emotivamente e mentalmente doloroso” spiega. Ma la scelta di interrompere le cure non è stata saggia, visto che il tumore è tornato a intervalli regolari.

Parlando della sua decisione di amputare il braccio, la 21enne ha dichiarato: "Ho provato di tutto, sono diventata molto severa con la mia dieta, ho cambiato il mio stile di vita, ho mangiato verdura e frutta. Ma ad un certo punto mi sono resa conto che il mio braccio sinistro poteva solo essere tagliato, e così l’abbiamo fatto” racconta. La giovane è così potuta tornare a studiare presso il Bachelor of Science in Business Administration. “Ci sono stati momenti in cui ero depresso. Ma con l'amore e il sostegno della famiglia ce l'ho fatta. L'ispirazione per me è stata vedere altri bambini all'ospedale, ancora felici e gioiosi con il sorriso sulle labbra” ammette Joy.