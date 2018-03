Ha scelto di rendere pubbliche quelle terribili immagini che immortalano le ferite sul volto delle sua figlioletta di tre anni col chiaro obiettivo di sensibilizzare i genitori sui pericoli dei trucchi per bambini. Le immagini scioccanti mostrano come il viso della piccola Lydia Craven, di Georgetown, Illinois, si sia gonfiato a seguito di una grave “reazione allergica” provocata da un “cosmetico economico”. Kylie ha dichiarato che i cosmetici – tra cui rossetto, blusher e lucidalabbra – acquistati alla figlia erano tutti etichettati come “innocui” e “non tossici”. Ma poche ore dopo l’applicazione del trucco, quella che inizialmente pareva essere una leggera eruzione cutanea, si è estesa a dismisura; le vesciche e il gonfiore sono diventate così gravi che per la bimba si è visto necessaria il ricovero all’unità di pediatria locale, afferma Kylie.

“In 24 ore la nostra bambina è passata dall’essere sana al 100% ad avere gli occhi chiusi gonfi e vescicosi con un’eruzione cutanea su tutto il corpo” ha scritto la donna su Facebook. “Non riusciva a mangiare a causa delle vesciche e delle labbra completamente screpolate. Ci sono 6 diversi prodotti chimici in questo trucco che sono comunemente noti per causare una reazione allergica…purtroppo è capitato a Lydia” spiega Kylie. “La buona notizia è che ora siamo tornati a casa e sta andando meglio. Vi prego di essere consapevoli di ciò che acquistate ai i vostri bambini, in particolare cosmetici” è l’appello della madre di Lydia. Ad oltre una settimana dalla terribile reazione, Lydia sta ancora soffrendo degli effetti collaterali, ma i suoi genitori hanno assicurato tutti che è sulla buona strada per il recupero.