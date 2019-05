Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi, il traforo del Gran Sasso non chiuderà. L'annuncio del dietrofront è arrivato nel pomeriggio di giovedì direttamente da Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle autostrade A24 e A25. "Alla luce di quanto emerso negli incontri al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , e questa mattina in Procura a Teramo, Strada dei Parchi revoca la decisione di chiudere il traforo del Gran Sasso sulla A24" ha spiegato infatti all'Ansa il vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris. Alla decisione seguirà, già venerdì mattina, un nuovo incontro tecnico al Mit per concordare le azioni da intraprendere nei prossimi giorni. Alla base dal passo indietro ci sarebbero le promesse e gli impegni assunti dalle amministrazioni interessate durante le trattative per scongiurano la chiusura del traforo del Gran Sasso

La concessionaria dal suo canto però ha fatto già sapere che intende tutelarsi nelle sedi opportune in attesa delle azioni concrete da intraprendere. "Domani mattina la concessionaria depositerà una memoria in Procura a Teramo in cui, a tutela dei propri dirigenti e della stessa società, ribadirà quanto è stato fatto finora e quanto intende ulteriormente realizzare per la messa in sicurezza ai fini ambientali delle gallerie del Gran Sasso, almeno per quanto riguarda le proprie competenze" ha rivelato infatti lo stesso Fabris, aggiungendo: "Tutto ciò nell'attesa che il Governo e il Parlamento confermino i provvedimenti per risolvere i problemi dell'acquifero del Gran Sasso".

La svolta è arrivata a pochi giorni dalla fatidica chiusura del tratto autostradale della A24 fra Assergi e Colledara-San Gabriele, in entrambe le direzioni. Il precedete annuncio di Strada dei Parchi infatti dava per certo lo stop alla circolazione dei mezzi dal prossimo 19 maggio. Uno stop che aveva sollevato le proteste di tutti gli enti locali che lamentavano un danno gravissimo per il territorio in quanto arteria di comunicazione fondamentale per l'Abruzzo. La chiusura avrebbe rischiato di dividere in due la regione e isolare le aree interne.