Un topo che, reggendosi sulle zampe posteriori, si lava col sapone in un lavandino della cucina. Probabilmente già lo avete visto sulla homepage di Facebook, fatto che sta il video del topolino sta letteralmente facendo il giro del web, fino ad arrivare anche ai maggiori tabloid britannici – come il Daily Mail, che ne racconta la storia- ed ha incassato ben 43 milioni di visualizzazioni in poco più di due giorni. A riprenderlo è stato un DJ – il 36enne Jose Correa – nella sua abitazione a Huaraz, una cittadina peruviana nella regione di Ancash. Nel filmato si vede il topo bagnato e insaponato che sfrega il bagnoschiuma tra le sue zampette e poi si pulisce meticolosamente strofinandosi perfino le ascelle. L'autenticità è comunque tutta da verificare.

“Era proprio come un umano, non ho mai visto niente del genere” ha spiegato Jose, che ha assistito all’insolita scena sabato mattina. Anche lui stava per andarsi a fare una doccia. “È andato avanti per circa 30 secondi, e poi è scappato. Penso che volesse solo darsi una buona pulita” ha aggiunto il dj, che poi scherza: "Mi piacciono molto gli animali, volevo proteggere la sua privacy. Per questo l'ho solo filmato e poi lasciato andare”. Il 36enne ha detto di essere rimasto sbalordito dal fatto che il video ha ottenuto un così grande successo online e che si stia diffondendo in tutto il mondo: “Non mi sarei mai aspettato che sarebbe stato così popolare. Non posso crederci”.