"Quando l'ho visto mi è venuto un colpo al cuore, c'è bisogno di più persone del genere nel mondo", così una cliente di un tassista sudamericano ha raccontato la singolare vicenda di cui è stata protagonista dopo essere salita a bordo della vettura e aver chiesto al conducente del taxi di portarla a destinazione. Durante il tragitto infatti l'uomo le ha chiesto se poteva fermarsi un attimo e, dopo aver avuto l'ok della donna, ha accostato, è sceso dall'auto con una grossa busta e infine ha dato da mangiare a un gruppo di cani randagi che sostavano a bordo strada.

Il momento di grande generosità da parte del tassista verso i randagi, avvenuto in una non meglio precisata città dell'America Latina, ha emozionato a tal punto la donna che ha deciso di condividerlo con gli altri su twitter ottenendo migliaia di condivisioni e commenti. "Oggi ero in un taxi e l'autista mi ha chiesto: ‘Posso fermarmi un attimo? Ho comprato uno spuntino per quei cani'. Sono quasi morta per amore" ha scritto la donna sul suo account a corredo di una foto eloquente che mostra la portiera dell'auto aperta e il tassista che dà da mangiare ai cani.