Uno studente di 12 anni è stato messo in isolamento dopo che la sua scuola ha ritenuto che le sue treccine fossero un "taglio di capelli estremo". Lemar-Shea Simpson è stato trascinato fuori dalla sua aula, la scorsa settimana, dopo essersi presentato con quella che è la più classica delle acconciature afro e gli è stato detto che non potrò tornare in classe finché i suoi capelli non saranno tagliati “in uno stile regolamentare”. Sua madre, Selina Byatt, 43 anni, sostiene però che sul sito web della scuola, la Eastwood Academy a Leigh-on-Sea, nell'Essex, campeggia “la foto di una ragazza con lo stesso taglio di capelli”. Ma secondo lo stesso portale online, agli alunni non sono consentiti capelli bicolore o vivaci, con riga laterale e tagliati troppo rasati. “Non potevo crederci, Lemar è di origine afro americana e quindi anche i sui capelli sono così. Chiunque abbia i capelli afro, o abbia visto Lemar, saprà che non ha troppe opzioni in termini di stile, e di certo non può semplicemente passarsi il pettine al mattino”, spiega mamma Selina. La donna, che di lavoro fa la badante, sostiene che la scuola “non sta considerando la cultura” di suo figlio e dice che non può permettersi di tagliare i capelli del figlio ogni settimana.

Selina ha scritto al comitato dell'Accademia scolastica, chiedendo loro di intervenire sulla questione. Un portavoce della scuola ha dichiarato: "La nostra politica relativa alle uniforme afferma che le acconciature estreme non sono consentite. L'Accademia ritiene che la particolare pettinatura dell'allievo in questione, sia ‘estrema’ e quindi sono state emesse sanzioni in linea con la politica dell'Accademia. Al genitore è stata anche offerta l'opportunità di scrivere alla commissione competente dell'Accademia incaricata di rivedere la politica uniforme su base annuale”.