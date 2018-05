Settanta poliziotti la “scortano” mentre entra a scuola. Sono tutti colleghi del padre dell piccolo Dakota Pitts, 5 anni. Il bimboè tornato in classe ieri a pochissimi giorni di distanza dalla morte del papà, rimasto ucciso mentre prestava servizio la scorsa settimana. In un video molto toccante diffuso dall’emittente locale WHTI-TV, si vede il giovanissimo che fa il suo ingresso nella scuola elementare di Sullivan, nello Stato Usa dell’Indiana, attorniato dai poliziotti in uniforme che fiancheggiano la passerella laterale, mentre Dakota mentre indossa il distintivo di suo padre. Al bimbo viene poi data una maglietta del corpo di polizia degli SWAT. Suo padre Rob Pitts, veterano di 16 anni dell’unità speciale, è rimasto tragicamente ucciso il 4 maggio in una sparatoria. Aveva appena 45 anni e tre figli. "Dakota ha chiesto a sua madre se uno degli amici di suo padre poteva portarla a scuola, non ci è voluto molto a coinvolgere tutti gli altri colleghi", ha detto Les Ham, detective del dipartimento di polizia di Terre Haute. “Ora saprà sicuramente che suo padre era un eroe” ha detto Kelli Jones, sorella dell'ufficiale, a WHTI-TV.

Lo scorso 4 maggio l’agente Pitts e la sua squadra si sono avvicinati a un complesso di appartamenti, a seguito della segnalazione di un sospettato di omicidio, Christopher Wolfe, 21 anni, armato e barricato all'interno. Ne è seguito uno stallo di tre ore prima che l’uomo aprisse il fuoco dal secondo piano di un appartamento, colpendo fatalmente Pitts. L’agente è stato portato al Terre Haute Regional Hospital dove i medici non sono riusciti a far nulla per salvargli la vita. Alla fine una squadra SWAT è entrata nell'appartamento, innescando una sparatoria al termine della quale Wolfe è rimasto ucciso.