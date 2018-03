Se l’è visto sbucare improvvisamente dal muro del soggiorno della sua casa a Bangkok, in Thailandia. Somchai Subdang, 45 anni, stava guardando la TV martedì pomeriggio quando ha sentito uno strano suono proveniente dal cartongesso. Ha appoggiato l'orecchio al muro per capire di cosa potesse trattarsi ed è stato colto alla sprovvista nel sentire quegli strani sibili che provenivano dal muro. “Ho fatto un salto per paura" quando ha capito che si trattava di un serpente. L’uomo ha subito chiamato aiuto. I soccorritori hanno dovuto sfondare il muro con un martello nella zona dove si trovava il rettile di quasi 5 metri di lunghezza. "Sarebbe stato davvero spaventoso se fosse riuscito ad entrare nel soffitto e poi fosse caduto su di me mentre dormivo” ha ammesso Somchai. Il pitone è stato poi messo in un sacco e portato via per essere consegnato agli operatori della fauna selvatica nel distretto di Thung Khru, che lo hanno quindi rimesso di nuovo in libertà.

Pitoni e altri serpenti sono abbastanza comuni in Thailandia e si trovano spesso in canali di scolo, tubi, alberi e cespugli. Non di raro gli abitanti della capitale, Bangkok, trovano serpenti nelle loro case. Nel 2017, i vigili del fuoco hanno ricevuto più di 31.000 chiamate per rimuovere i serpenti dalle case. Pitoni come quello del video possono arrivare a crescere fino a 10 metri di lunghezza e spesso pesare più oltre 90 kg. Solitamente non colpiscono gli esseri umani e sono non velenosi, ma hanno denti affilati e sotto minaccia possono arrivare ad avvolgere gli umani tra le loro spire.