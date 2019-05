Un uomo di 60 anni è morto per un morso di serpente nel distretto indiano di Mahisagar, nello stato di Gujarat, ma non prima di aver ucciso lo stesso rettile con un morso, ha spiegato lunedì un funzionario del villaggio. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio nel villaggio di Ajanwa a Santrampur tehsil, ha detto il capo del villaggio, a più di 120 chilometri dal Vadodara di Gujarat. "Parvat Gala Baria era in piedi nei pressi di un campo, vicino a un punto in cui il mais veniva caricato su un camion, un serpente è scivolato fuori e mentre altri scappavano, lui ha cominciato a sostenere di aver catturato i serpenti in precedenza", ha detto il capo del villaggio.

"Ha afferrato il serpente che però si è vendicato mordendolo sulle mani e sul viso, tuttavia anche Parvat l’ha morso e il serpente è morto", ha aggiunto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in un ospedale nella città di Lunawada e poi trasferito in una struttura medica più grande a Godhra, ma è deceduto qualche ora dopo, ucciso dal veleno del serpente, ha detto il sarcanch Baria. La polizia di Ajanwa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, ha detto il funzionario.