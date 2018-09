Il senatore Alberto Airola (M5S) torna al lavoro. Per lui le ultime tre settimane sono state molto difficili. Un periodo di depressione, culminato nel tentato suicidio, sventato in extremis dalla sorella, che, preoccupata, aveva dato l'allarme in piena notte. Il parlamentare 48enne, che si è sempre battuto contro la Tav, era stato trovato sanguinante nella vasca da bagno della sua abitazione, sotto l'effetto di una dose di ansiolitici. Aveva lasciato anche due lettere, una per i suoi familiari e l'altra per le forze dell'ordine, in cui spiegava i motivi che lo stavano spingendo a togliersi la vita. Nelle missive si rivolgeva alle donne della sua vita, e in particolare alla compagna, con la quale sembra che i rapporti fossero tesi negli ultimi tempi. Il senatore sta cercando adesso di riprendere la normale quotidianità, tornando oggi a Palazzo Madama, per lasciarsi alle spalle quel maledetto 17 agosto.

Lo ha annunciato lui stesso la scorsa domenica, parlando con i vicini del quartiere Aurora di Torino, dove vive. I primi a saperlo, come ha riportato il Corriere della sera, sono stati i residenti che hanno dato vita a un comitato per sconfiggere lo spaccio e il degrado nella zona, grazie a tornei di pallavolo organizzati in un giardino pubblico. Airola li ha ringraziati e li ha invitati a non fermarsi. Il momento è stato immortalato in uno scatto, e in quell'occasione il grillino ha assicurato di essere pronto a "rimettersi in pista", dopo aver attraversato un lungo periodo buio. Ieri ha poi inviato vari sms ai colleghi del Movimento, per avvisarli del suo ritorno in Aula.

Airola, rieletto lo scorso 4 marzo, dopo il dramma è stato ricoverato per alcuni giorni in ospedale. Nelle ultime settimane ha vissuto nel suo appartamento, con i suoi familiari, e nessuno lo ha visto in pubblico. Aveva ricevuto il sostegno di Davide Casaleggio e Beppe Grillo, che in una telefonata gli avevano detto: "Appena ti sarai ristabilito ci vedremo. Sei importante per il Movimento".