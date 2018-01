Come tutti quelli che hanno dovuto subire una operazione di colostomia, anche il 36enne Blake Beckford deve portare per tutta la vita un sacchetto collegato all'intestino da svuotare periodicamente. Così quando ad un centro punto si è accorto che la sacca stava iniziando a perdere ha chiesto di poter usare il bagno all'interno di un cento congressi dove si trovava ma con grande stupore si è ritrovato di fronte al netto rifiuto degli addetti. E accaduto a Manchester, in Inghilterra, dove l'uomo si trovava per un convegno proprio per parlare delle "disabilità invisibili" e aumentare la consapevolezza sui casi come il suo.

"Ero sconvolto dal fatto che mi avessero allontanato costringendomi a muovermi in un posto che non mi è familiare per trovare il bagno più vicino" ha raccontato l'uomo ai quotidiani britannici, aggiungendo: "Sarei potuto rimanere in strada completamente sporco se la mia borsa fosse completamente traboccata, una vera umiliazione". A Blake, modello e bodybuilder, è stata diagnosticata una colite ulcerosa nel 2003 proprio mentre si preparava a competere in una competizione di bodybuilding. Da allora è stato dotato di una borsa per stomia sulla parte esterna del corpo per raccogliere i fluidi del suo corpo.

Il 36enne però non ha mai rinunciato a fare la sua vita anche se a volte deve fare i conti con eventi del genere. "È disgustoso. Mostra davvero la mancanza di conoscenza di una disabilità invisibile" ha sottolineato l'uomo, ricordando di aver spiegato nei dettagli le sue esigenze ma di aver trovato un muro di fronte a lui. "Ho detto alla receptionist ‘Ho una condizione medica, per favore posso usare il bagno' ma lei ha detto ‘non permettiamo al pubblico di usare il nostro bagno'. Bisogna capire che non tutte le disabilità significano che devi essere su una sedia a rotelle" ha concluso l'uomo.