Due cantanti rapper, “Malacarne”, al secolo Emilio Finizio, 36enne, e Juri Margini, 22 anni, sono finiti in carcere con l’accusa di concorso in tentato omicidio e porto abusivo di armi. Secondo le ricostruzioni della procura di Reggio Emilia, i due sarebbero i responsabili dell’aggressione nella quale è rimasto ferito Aldi Shipliati, 20enne albanese, Domenica scorsa, a Scandiano nel Reggiano, non lontano dalla stazione ferroviaria. Il giovane, calciatore dell'Arcetana Calcio, è stato raggiunto ad tre coltellate al ventre ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Reggio Emilia.

A quanto scrivono i giornali locali, Margini 20enne, nativo di Castelnovo Monti e residente a Viano – ritenuto autore materiale delle coltellate, arrestato a Scandiano la sera dell'8 febbraio – e il complice Finizio (in arte Malacarne), originario di Sassuolo e residente anch’egli a Viano, arrestato ieri sera a Genova, dopo essere stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, dal Gip del tribunale di Reggio Emilia, sono stati arrestati e condotti in carcere. Il primo arrestato si trova in carcere a Reggio Emilia mentre il secondo nel carcere di Genova, entrambi a disposizione della magistratura reggiana.

I due rapper sarebbero fuggiti dopo l'aggressione. Nel corso delle indagini i Carabinieri, poco lontano dal luogo dell'accoltellamento, nella zona della stazione di Scandiano, avevano rinvenuto e sequestrato il coltello con ancora tracce di sangue mentre nell'abitazione di uno dei due rapper, dove Margini risulterebbe essersi cambiato, hanno sequestrato gli abiti su cui risulterebbero tracce verosimilmente ematiche. Emilio Finizio è il più noto dei due sulla scena musicale; ha al suo attivo un album dal titolo ‘Trita ossa’ al quale hanno collaborato anche Guè Pequeno, Noyz Narcos e Jack the Smoker.