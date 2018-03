Cinque anni fa era stato travolto da un ramo di un albero finitogli addosso mentre si trovava all’asilo. Ieri, 15 marzo, il cuore del piccolo Tripp Halstead, 7 anni, di Atlanta, in Georgia, ha smesso di battere. È stato il suo papà a confermare la tragica notizia ai microfoni di Channel 2. Il 29 ottobre 2012, Stacy Halstead ha ricevuto la telefonata che nessuna madre vorrebbe mai sentire in vita propria: un ramo d'albero era caduto sulla testa di suo figlio di 2 anni, Tripp, durante un bizzarro incidente avvenuto all’asilo. Per la famiglia Halstead, la vita è cambiata in un istante. Mentre il bambino con gli occhi azzurri ha lottato per giorni (poi divenuti mesi e poi ancora anni) per sopravvivere, parenti, amici e semplici sconosciuti che avevano sentito la sua storia, hanno iniziato a pregare per la sua guarigione. Solo pochi mesi fa, la stessa emittente aveva sentito gli Halstead nel quinto anniversario dell'incidente di Tripp.

Ieri, sulla pagina Facebook che aggiornava sullo stato di salute del bambino è apparso questo messaggio: “Non ci sono parole per esprimere come io Bill e ci sentiamo in questo momento. Siamo devastati e onestamente credo di essere sotto shock. Il nostro incredibile, perfetto, bellissimo bambino, Tripp Hughes Halstead è morto alle 17:47 di oggi. Lui era il nostro mondo intero. Ti amiamo Trippadoo e non potrai mai immaginare l'impatto che hai dato alle nostre vite. Non ho idea quando pubblicherò un altro messaggio. Sto ancora elaborando tutto. Ma Bill e io eravamo nella stanza all'ospedale quando Tripp se n’è andato. Il suo piccolo corpo ha appena finito di combattere. Il suo piccolo cuore ha ceduto. Questo inverno è stato brutale per lui. Sono così grato che abbia avuto la migliore estate di sempre. Jet ski, Disney World, la lista è infinita e in quel momento abbiamo davvero sorriso tutti” i sorrisi enormi e sorprendenti”.