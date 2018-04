Scott Purdy è un giovane di 23 anni che vive nel Regno Unito e che, secondo quanto riportato dai tabloid britannici, crede di essere diventato gay dopo aver iniziato ad assumere uno specifico antidolorifico. Purdy ha spiegato di aver iniziato a prendere il Pregabalin, un farmaco noto anche come Lyrica, dopo che si è rotto un piede in un incidente sul go-kart. Da quel momento sarebbe stato attratto dagli uomini – cosa che non gli era mai accaduta prima – e non più dalle donne. Una situazione tale da spingerlo a interrompere la relazione che aveva con la sua fidanzata. Quel farmaco, secondo il giovane, avrebbe praticamente ucciso la sua libido nei confronti delle donne. C’è da dire che il calo del desiderio sessuale e sbalzi d’umore sono elencati nella lista dei possibili effetti collaterali del farmaco preso da Scott, un farmaco che viene utilizzato per trattare diversi problemi. Il medicinale è stato associato a cambiamenti d’umore e anche depressione, ma è comunque assente dalla lista dei potenziali effetti collaterali la possibilità che l’orientamento sessuale di una persona possa cambiare.

“Le ho detto, non so davvero cosa mi sta succedendo, mi piacciono gli uomini e non posso stare con te”, ha raccontato Scott ai media facendo riferimento al discorso fatto alla fidanzata per interrompere la loro storia. “Penso solo che le persone dovrebbero saperlo” – ha detto ancora il ragazzo parlando del presunto “effetto collaterale” del farmaco – “mi ci è voluto un po’ per capire di cosa si trattava. Ho smesso di prenderlo per un paio di settimane e il desiderio per gli uomini se n’è andato. Ma voglio continuare a prenderlo perché mi fa sentire felice della mia sessualità, mi ha fatto sentire libero”. Il giovane ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo sui social e di avere intenzione di incontrarlo.