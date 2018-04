Era appena finito un corso pomeridiano per gli studenti e il docente stava lasciando la scuola quando davanti a lui è apaprso il papà di un alunna che aveva frequentato proprio quella lezione e che, senza troppe spiegazioni, lo ha aggredito sferrandogli pugni e calci fino a mandarlo in ospedale. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì nell'istituto comprensivo Abba Alighieri di Palermo. La vittima è un docente ipovedente che ha dovuto rinorrere alle cure mediche in ospedale dove è stato trattenuto per una sospetta emorragia cerebrale oltre a una frattura dello zigomo. Solo questa mattina i medici hanno sciolto la sua prognosi, giudicando il paziente guaribile in 25 giorni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, intervenuti poi sul posto, a scatenare la rabbia del genitore sarebbe stato il racconto che la ragazza avrebbe fatto al padre all’uscita da scuola. La minore avrebbe riferito di essere stata malmenata dal prof tanto da scatenare la rabbia del padre che, entrato a scuola e intercettato il professore lungo le scale, lo ha colpito violentemente. Il professore, visibilmente sotto choc, non è riuscito nemmeno a reagire. Solo dopo l'intervento di altri insegnanti e genitori la situazione sarebbe tornata sotto controllo. Solo a questo punto la giovane avrebbe rettificato il suo racconto, ammettendo di non essere stata picchiata dall'insegnante ma solo duramente redarguita per il suo comportamento in classe allontanata dall'aula. L'aggressione così è stata segnalata agli agenti della Squadra Mobile di Palermo che, referto in mano, hanno proceduto nei confronti del genitore violento denunciandolo per aggressione.