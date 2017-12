Oltre 25000 biglietti prenotati per lo show “Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”, lo spettacolo ideato da Marco Balich che avrà Pierfrancesco Favino come voce del genio del Rinascimento italiano. Si annuncia un successo di pubblico il primo show dedicato al genio di Michelangelo e alla creazione della Cappella Sistina, con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani. Lo spettacolo, che debutterà il 15 marzo all’Auditorium Conciliazione di Roma, sta facendo il pieno in prevendita grazie alla massiccia partecipazione di italiani e turisti stranieri. La voce di Michelangelo sarà di Pierfrancesco Favino, il cui talento è da tempo riconosciuto oltre i confini italiani anche grazie a grandi produzioni internazionali, il quale ha dichiarato

Credo profondamente in questa idea di spettacolo che riesce a mettere insieme tante arti. Sono un sostenitore delle nuove tecnologie anche a livello teatrale, e questo progetto, che mette in campo queste grandi professionalità, mi ha attratto immediatamente. Noi siamo circondati dalla bellezza, abbiamo questa grandissima fortuna, talmente tanto da scordarcene. Passiamo a fianco di monumenti ogni giorno dandoli ormai per scontati. Quando c’è la possibilità di partecipare a qualcosa che riesce a dare voce, luce, a farci rendere conto di ciò di cui siamo circondati, è una cosa che ti inorgoglisce.

La regia di questo spettacolo è di Marco Balich, direttore artistico e produttore di Cerimonie Olimpiche, da Torino 2006 a Rio 2016. La co-regia di “Giudizio Universale” è di Lulu Helbek, già direttore creativo di importanti produzioni Balich Worldwide Shows come “Mother of the Nation”, realizzato ad Abu Dhabi nel 2016, e la supervisione teatrale è stata affidata a Gabriele Vacis, figura di riferimento nel panorama artistico europeo. Al tema originale composto da Sting si aggiungeranno le musiche di John Metcalfe, celebrità della scena pop-rock contemporanea e arrangiatore e produttore di artisti come U2, Morrissey, Blur e Coldplay. Le scenografie dello spettacolo non si limiteranno a riprodurre la Cappella Sistina ma porteranno davanti agli occhi del pubblico scene differenti ispirate dalle prospettive originali del Cinquecento, e saranno create daStufish Entertainmnet Architects, già responsabile delle scenografie di Rolling Stones, U2 e Madonna.