Anche Mussolini fece buone cose. A dichiararlo in un commento pubblicato su Facebook questa volta non è un esponente della destra italiana, ma il presidente del Quartiere 1 di Firenze, Maurizio Sguanci, del Partito Democratico. Il commento nel giro di poco tempo ha fatto letteralmente il giro del Web e provocato un'accesissima polemica, portando alcuni esponenti dem a chiedere pubbliche scuse a Sguanci. "Fatto salvo che Mussolini è la persona più lontano da me e dal mio modo di pensare, nessuno in questo Paese ha fatto, in quattro lustri, quello che ha fatto lui in vent'anni. E purtroppo a dircelo è la storia", aveva scritto Sguanci commentanto il post di un amico.

Nel giro di brevissimo tempo, il commento del dem è stato screenshottato e diffuso sui social, provocando un acceso scontro. "Fatte salve tutte le peggiori nefandezze, fece anche: la riforma industriale, la riforma del lavoro, la riforma dei salari, introdusse la tredicesima, la riforma delle pensioni, della scuola, la riforma agraria, l'edilizia sociale, le varie bonifiche, rinnovato le linee ferroviarie. Eretto Università, istituti agrari, scuole di guerra aeree e navali e tante tante altre cose", si legge nel post incriminato.

E poi, ancora: "Che Mussolini fu un criminale, anzi, uno dei più grandi criminali della storia è più che assodato. È un fatto. Detto questo: per l'uccisione di Giacomo Matteotti, di don Minzoni e di molti altri, per le leggi razziali, per la guerra io ritengo Mussolini un dittatore sanguinario e feroce. E da orgoglioso ex comunista, ora democratico, sono lontano mille miglia da lui e dal suo modo di pensare. Sono un antifascista, non c'è nessuno più antifascista di me; mi dolgo che un criminale come lui, in venti anni, sia riuscito a fare tutto quello che ha fatto, mentre noi stiamo qui a litigare in continuazione".

"Le frasi scritte da Maurizio Sguanci, presidente della circoscrizione numero 1 di Firenze su Mussolini sono gravi ed inaccettabili", si legge nella nota del Partito Democratico, mentre su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha scritto: "Conosco da molti anni Maurizio Sguanci. È una persona generosa e appassionata, ma le sue parole su Mussolini sono gravi e inaccettabili. Anche perché a Firenze l'antifascismo è un valore forte e vissuto dalla comunità con convinzione. Aver chiesto scusa era il minimo".

A poche ore dallo scoppio della polemica, lo stesso Sguanci è intervenuto scusandosi per le parole utilizzate: "Consapevole di aver ferito, involontariamente, la sensibilità di qualcuno, non solo me ne dispiaccio, ma anche mi scuso".