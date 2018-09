Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto oggi una delegazione dell'Associazione Luca Coscioni composta da Mina Welby, Marco Cappato e Filomena Gallo. Motivo dell'incontro, la proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, sottoscritta da oltre 130mila cittadini. Il provvedimento era stato depositato in Parlamento cinque anni fa ma non è mai stato discusso dall’Aula causa ostruzionismo e mancato accordo sul tema. Nel contratto di governo Lega-M5s non si fa alcun riferimento alla tematica, ma all’interno del gruppo parlamentare 5 stelle in molti sono sensibili al tema. Nel contratto di governo, però, i due partiti di maggioranza si sono impegnati "a rendere obbligatoria la pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con puntuale calendarizzazione” e dunque proprio questa promessa potrebbe aiutare l'iter della proposta di legge.

“Vogliamo richiamare ciascun parlamentare a confrontarsi con la grande questione sociale che Marco Pannella definiva della morte all’italiana, cioè dell’eutanasia clandestina e dell’accanimento contro i malati. In attesa dell’udienza della Corte costituzionale sul processo a mio carico, vogliamo che ora anche il Parlamento si faccia vivo e discuta la nostra legge di iniziativa popolare”, ha dichiarato il tesoriere dell’associazione Coscioni, Marco Cappato. "Abbiamo lasciato passare i primi 100 giorni di governo, nei quali è normale che la maggioranza cerchi di imprimere le proprie priorità. Ora però è arrivato il momento anche di prendere in considerazione temi che tra l’altro sono stati sollevati attraverso lo strumento delle iniziative popolari. Siamo dunque grati al presidente della Camera per l’incontro che ci è stato concesso, perché l’attenzione del Parlamento alle iniziative popolari, di qualunque segno esse siano, è un fatto istituzionale prima ancora che una questione di parte”, ha spiegato Filomena Gallo.

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Matteo Mantero, ha dichiarato che depositerà nuovamente il suo ddl per l’eutanasia. “Come senatore e cittadino, mi auguro che la discussione, lasciata cadere dallo scorso parlamento, venga presto ripresa, in quanto è nostro dovere, riportare un tema così importante al centro del dibattito politico, per dare finalmente una seria risposta alle richieste dei tanti italiani che aspettano da anni. Per questo motivo nei prossimi giorni, depositerò in Senato la proposta di legge che nella passata legislatura, insieme alla mia collega Silvia Giordano, avevo già presentato alla Camera. Nella passata legislatura si è ottenuto un grande risultato sui temi etici, grazie all’approvazione della legge sul cosiddetto testamento biologico, ma ancora tanti cittadini aspettano delle risposte, in quanto quella legge non soddisfa tutte le esigenze. Questa proposta di legge sarebbe il completamento di quel lavoro e un passo avanti sulla strada del riconoscimento dei diritti di chi soffre”.