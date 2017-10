Il prestigioso Premio Nobel per la Pace 2017 è stato assegnato a ICAN, coalizione di organizzazioni non governative di oltre cento Paesi del mondo impegnate per abolire le armi nucleari. Il Comitato di Oslo ha svelato il nome del vincitore alle 11 ora italiana scegliendolo tra i 318 candidati di quest’anno. Dopo l’assegnazione lo scorso anno del Nobel per la Pace al presidente colombiano Juan Manuel Santos in tanti si erano detti convinti che nel 2017 sarebbe stato appropriato un riconoscimento agli sforzi in favore della non proliferazione nucleare. Quest’anno il premio è stato conferito nel mezzo delle tensioni degli Usa con la Corea del Nord e con l’Iran, e proprio mentre Donald Trump si prepara a smontare l’accordo sul nucleare iraniano.

Le motivazioni del comitato norvegese – Il premio Nobel è stato assegnato alla Ican per “il suo ruolo nel fare luce sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di armi nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare a un trattato di proibizioni di queste armi”. L'Ican, organizzazione non-profit fondata nel 2007, raccoglie 406 organizzazioni partner in 101 Paesi. Il Comitato di Oslo ha spiegato che alcuni Stati stanno modernizzando i loro arsenali nucleari e che c’è un pericolo reale che altri cercheranno di procurarsi armi di questo tipo. Il Comitato ha rivolto quindi un appello agli Stati perché “si avviino negoziati rivolti alla graduale eliminazione dal mondo delle 15mila armi nucleari”. Nel 2013 il Nobel per la Pace era stato assegnato all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) e il Comitato aveva motivato quella scelta parlando dell’impegno “a favore dell'eliminazione delle armi e degli arsenali chimici nei vari scenari di guerra in tutto il mondo”. Allora l'Opac stava supervisionando lo smantellamento delle armi chimiche in Siria.

Il tweet di Federica Mogherini – “Bene vedere il Premio Nobel all'Ican, condividiamo un forte impegno a raggiungere l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nuclearii”, è il commento su Twitter dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini dopo l'annuncio di Oslo.