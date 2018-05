Un pony può essere considerato a tutti gli effetti un animale da compagnia e dunque può essere tenuto anche in un locale di servizio dell'abitazione del proprietario. È quanto ha stabilito una sentenza del Tar di Puglia (sezione di Lecce) dando ragione ad un anziano di Carovigno, in provincia di Brindisi, a cui l'amministrazione comunale locale aveva imposto di portare l'animale fuori dal centro urbano in base al regolamento di igiene del Comune. Secondo i giudici amministrativi, infatti, la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia "sebbene non consenta di considerare il pony quale animale da compagnia, non lo esclude espressamente" e in questo caso ci son "gli estremi per una interpretazione estensiva del concetto".

I giudici amministrativi hanno sottolineato che nella loro decisione ha pesato il fatto che l'animale è tenuto in buone condizioni igieniche ma soprattutto che il pony arreca "giovamento per la salute" del suo padrone. Del resto il rapporto tra"Maresciallo", così come è stato battezzano il pony, e l'85enne Carmelo è profondo. "Se dovesse morire lui, morirei prima io" ha dichiarato infatti l'anziano che ogni giorno si prende cura dell'animale. Anche quando per alcuni giorni l'uomo aveva dovuto attenersi all'ordine impartito dall'ente municipale a seguito delle lamentele dei vicini, aveva preferito dormire insieme al suo pony in una stalla fuori dal paese invece di lasciarlo da solo. Soddisfazione per la sentenza anche da parte del suo avvocato che ha commentato: "Finalmente viene riconosciuta l'importanza degli animali di compagnia non convenzionali. Per la prima volta in Italia si parla di pony come animale di compagnia e non destinato a lavori diversi".