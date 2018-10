Un pitone ha strangolato una cacciatrice di serpenti professionista del Queensland, in Australia, finché non è svenuta e i vasi sanguigni nei suoi occhi sono esplosi. Sue Ambler ha rivelato di essere quasi morta soffocata a seguito di quell’incontro ravvicinato con un pitone di due metri e mezzo mentre cercava di spostare il serpente non velenoso da un albero a Mission Beach, a nord di Cairns. Il pitone le si è avvolto attorno al collo e al viso non appena ha sollevato la mano per afferrarla e ha cominciato a stringere. "In poco tempo mi ha asfissiato fino al punto in cui sono svenuta e caduta a terra", ha scritto la signora Ambler in un post su Facebook nel quale ha raccontato la sua disavventura.

"Se non fosse stato per il pensiero alle persone a cui tengo di più, non sarei viva per raccontare la mia storia", ha aggiunto. Un paramedico ha detto a Sue che le restava solo un minuto da vivere da quando il serpente è riuscita a scrollarsi il serpente di dosso. A parte i segni evidenti agli occhi, è stata lasciato con lividi e un’evidente abrasione sul ponte del naso. Sue Ambler ha deciso di pubblicare la sua storia online per avvertire gli altri che anche i serpenti non velenosi possono rappresentare un “serio rischio”.