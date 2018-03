Come se nulla fosse, si era presentato nella cabina di pilotaggio dell'aereo che stava imbarcando i passeggeri e che da lì a pochi minuti sarebbe dovuto decollare, peccato che fosse completamente ubriaco e dovesse portare a destinazione oltre un centinaio di ignari passeggeri. È accaduto all'aeroporto di Stoccarda, in Germania, dove le autorità, dopo una segnalazione, sono salite a bordo e hanno fermato il copilota del velivolo in evidente stato di ubriachezza. Tutti i passeggeri che erano diretti a Lisbona quindi sono stati costretti a scendere dall'aereo della compagnia portoghese Tap Air e ad aspettare un volo successivo.

La compagnia aerea interessata ha confermato l'accaduto e si è scusata con i passeggeri dopo aver cancellato il volo "per incapacità del pilota". Secondo quanto riferisce il Guardian, sarebbe stato un dipendente aeroportuale a denunciare che "il pilota puzzava di alcol e barcollava", facendo scattare così l'intervento della polizia. Gli agenti quindi sono entrati in cabina e, dopo aver accertato che il pilota, un 40enne, era "molto ubriaco", hanno imposto lo stop a al volo. Al pilota è stata sospesa la licenza e inflitta una multa di 9mila euro, mentre i 106 passeggeri, come ha riferito l'agenzia tedesca Dpa, hanno trascorso la notte in hotel, in attesa del volo successivo della stesa compagnia.