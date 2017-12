È ufficiale, Papa Francesco sì recherà in visita pastorale a Pietrelcina, nella diocesi di Benevento, e a San Giovanni Rotondo, nella diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nel centenario dell'apparizione delle stimmate di Padre Pio nel cinquantesimo anniversario della morte del Santo. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke. L'appuntamento per entrambi i viaggi è fissato per il prossimo 17 marzo. Quel sabato Bergoglio arriverà prima in Campania, nel luogo di origine di Padre Pio, in occasione del centenario dell’apparizione delle stimmate. Subito dopo il Papa si trasferirà nella diocesi pugliese dove il frate ha vissuto per decenni fino alla morte, celebrando il 50esimo anniversario della scomparsa di San Pio.

Il programma prevede l'arrivo in elicottero alle ore 8 a Pietrelcina. Dopo una breve sosta di preghiera nella Cappella delle stimmate, il Pontefice si recherà sul piazzale della chiesa per l’incontro con tutti i fedeli: Dopo il discorso e il saluto dell’arcivescovo, il Papa incontrerà la comunità dei Frati Minori Cappuccini e una rappresentanza della comunità parrocchiale prima di ripartire un'ora dopo per San Giovanni Rotondo. Qui il Papa resterà un po' più a lungo ma già prima delle 13 ripartirà alla volta di Roma.

Una visita pastorale che era già nell'area e promessa più volte da Bergoglio. Papa Francesco infatti nel corso del suo pontificato non ha mai nascosto la sua devozione al Santo di Pietrelcina come del resto aveva fatto anche un suo predecessore, Papa Giovanni Paolo II. Al culmine dell'Anno Santo da lui proclamato, infatti, volle esporre le spoglie mortali nella Basilica di San Pietro per l'adorazione dei fedeli.