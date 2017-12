Ha atteso in mezzo a una strada, con le auto che sfrecciavano e rischiavano di travolgerlo, nella speranza di vedere il suo padrone nuovamente in piedi. Arriva dal Sud-Est della Cina una storia drammatica, quella di un anziano senzatetto che è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava una strada e del suo fedele cane, che è rimasto accanto a lui in mezzo alla carreggiata nell’attesa che il padrone si risvegliasse. L’animale ha assistito all’incidente, ha visto il suo amico cadere e morire ed è rimasto lì accanto a lui, in mezzo alla strada. L’uomo all’arrivo dei paramedici è stato dichiarato morto. Qualcuno col cellulare ha ripreso quei drammatici momenti, con l’anziano uomo che giace nel mezzo della strada trafficata e del suo cane immobile accanto a lui.

L'uomo travolto da un'auto, in corso le indagini della polizia – “È una tragedia che spezza il cuore”, ha detto una donna commentando il comportamento dell'animale. Secondo quanto si legge sul tabloid britannico Daily Mail, che ha riportato la vicenda, l’incidente è avvenuto il 19 novembre scorso a Shaoguan, nella provincia del Guangdong. Pare che la vittima, travolta da un’auto nera, fosse un senzatetto che si guadagnava da vivere raccogliendo e vendendo dei rifiuti. Con lui aveva sempre il suo fedele cane che gli è rimasto accanto fino alla fine. Sull'incidente sono in corso le indagini della polizia.