Quando il padre, un uomo di 55 anni, si è accasciato a terra mettendosi una mano all'altezza del cuore, la figlia di 18 anni ha capito che stava avendo un infarto ed è riuscita a mantenere la freddezza necessaria per chiamare il 118. Erano le 15 e 30 di venerdì scorso e dal centralino sono state date alla ragazza indicazioni fondamentali per salvare la vita del papà, da tempo sofferente di problemi cardiaci. La giovane non si è fatta prendere dal panico e ha eseguito alla lettera le istruzioni del sanitario praticando subito il massaggio cardiaco all'uomo, mentre nel frattempo dall'ospedale di Arezzo erano partite l'automedica e un'ambulanza, arrivati in tempi brevissimi a casa della ragazza, anche grazie ai cartelli stradali appositamente messi quasi un anno fa proprio per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso nelle contrade più remote della campagna aretina.

Medici e infermieri del 118 hanno defibrillato il 55enne e il suo cuore ha ripreso a pulsare regolarmente. Trasportato subito in emodinamica, qui è stato sottoposto a intervento di angioplastica. Ora l'uomo è ricoverato presso l'Unitá coronarica del San Donato (UTIC). Non è più in pericolo di vita e non ha riportato danni permanenti a livello cerebrale. Se è sopravvissuto, però, è merito soprattutto di sua figlia e del suo sangue freddo.