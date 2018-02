È sopravvissuta ad anni di abusi domestici perpetrati nei suoi confronti dal nonno, fino ad arrivare a pesare meno di 17 chili. Ed ora questa ragazza giapponese ha trovato il coraggio di condividere sui social network le sconvolgenti fotografie di se stessa. La giovane ha rivelato come l’anziano si fosse rifiutato di darle del cibo, per poi maltrattata fisicamente dopo averla sorpresa mentre mangiava. I selfie scattati poco prima di essere ricoverato in ospedale dieci anni fa, mostrano la donna, proveniente da Kyoto, nella parte centrale del Giappone, in condizioni davvero estreme, con i fianchi e la gabbia toracica sporgenti. In una serie di tweet ha affermato come il nonno le "vietava di mangiare" fino a farla “morire di fame”. L’uomo spesso la prendeva "a calci nel ventre" o la costringeva a sputare fuori il cibo quando la sorprendeva a mangiare di nascosto. Ad un certo punto, la ragazza è arrivata a pesare 16,8 chilogrammi, secondo il suo racconto.

Nel suo post sui social network, ha esortato coloro che soffrono di simili abusi o disturbi alimentari a non aspettare: “Chiedete aiuto prima che sia troppo tardi”. Quando alla fine è stata salvata, i medici le hanno detto che era "a dieci minuti dalla morte", ha aggiunto. Tuttavia alcuni utenti l'hanno accusata di aver ritoccato quelle immagini, così che la ragazza ha pubblicato una altra serie di altre fotografie che sarebbero state scattate in ospedale, e che mostrano anche dei lividi sul petto e sul collo.

Ora, dieci anni dopo quelle sconvolgenti violenze, dice di essersi ripresa dal suo calvario e soprattutto ha accumulato un “peso salutare”. Non è chiaro se siano stati presi provvedimenti nei confronti di suo nonno o di altri membri della famiglia presenti all’epoca degli abusi.