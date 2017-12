Il Museo Egizio di Torino va alla conquista della Cina. Si è infatti inaugurata con enorme successo la prima tappa della mostra "Egypt. House of Eternity", una rassegna itinerante in 5 città cinesi, con oltre 200 reperti della collezione torinese: un percorso scientifico pensato per il continente asiatico, dove la civiltà faraonica è meno nota che in Occidente. Oltre tredicimila le persone in fila per ammirare i capolavori del museo egizio di Torino, con una delle più importanti collezioni dell'antica civiltà d'Egitto, recentemente riconosciuta dagli utenti del sito TripAdvisor come il sito culturale più interessante del Belpaese.

Molti dei reperti si trovano all'interno di un percorso espositivo per la prima volta. "Egypt. House of Eternity" è un viaggio che percorre 4000 anni di storia e coinvolge diversi musei cinesi. Il punto di partenza, dove è stata inaugurata la mostra, visitabile fino al 22 marzo di quest'anno, è l'Henan Provincial Museum di Zhengzhou. A seguire, il percorso continuerà con lo Shanxi Museum di Taiyuan, il Liaoning Museum di Shenyang, l'Hunan Provincial Museum di Changsha e il Guangdong Provincial Museum di Guangzhou, dove si concluderà a marzo 2019.

Ben cinque grandi musei cinesi, dunque, esporranno gli oggetti provenienti dalla collezione del museo egizio di Torino. "Egypt. House of Eternity", realizzata con la consulenza di Mondo Mostre, occupa oltre 1000 metri quadrati ed è stata concepita per costruire un simbolico ponte tra due antichissime civiltà.

Il riconoscimento di TripAdvisor al museo torinese.

Il museo egizio torinese trionfa nella classifica italiana di TripAdvisor, superando per la prima volta gli Uffizi di Firenze. In realtà, è tutta Torino a festeggiare. Il capoluogo piemontese è, infatti, protagonista di questa edizione con altre due strutture in classifica: il Museo nazionale del Cinema (settima piazza) e quello dell’Automobile (nona posizione). Firenze si difende con un altro museo nella Top 10, Galleria dell’Accademia (terza posizione).