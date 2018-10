Il Museo archeologico di Pontecagnano si apre nella speciale veste del Campania by Night, il programma di appuntamenti che unisce teatro e archeologia per restituire al pubblico alcuni preziosi tesori campani avvolti nella magia della performance notturna. Due spettacoli teatrali e una una visita guidata del sito, intitolato agli ‘Etruschi di Frontiera’ per tornare a parlare e vivere in modo immaginifico il polo museale del comune di Pontecagnano Flaiano, rinomato perché raccoglie e conserva i preziosi reperti provenienti dalle oltre 9000 sepolture scavate nelle necropoli di Pontecagnano. L'istituzione archeologica è nota anche perché conserva documenti preistorici a partire dal periodo Eneolitico fino a giungere all’Età Romana, e perché è capace di offrire al visitatore momenti di approfondimento sulla città e sul suo sviluppo urbano, sui santuari e sulle produzioni artigianali.

Dal 4 al 7 ottobre ogni sera una visita guidata al museo e due spettacoli: la prima performance intitolata “Incontro di Odisseo con Agamennone” da Omero con l’attrice Amelia Imparato e a seguire “Clitennestra ovvero del Crimine” di Marguerite Yourcenar interpretato da Cinzia Ugatti. Due visite ispirate ai grandi classici del Teatro Antico con la direzione artistica e la regia di Andrea Carraro. La compagnia “SpeTTaTTori” – con due "t" perché non si è solo attori ma anche spettatori – dopo gli spettacoli di valorizzazione del museo archeologico di Fratte Etrusca, approda nel comune salernitano di Pontecagnano Faiano per far rivivere il teatro classico. Questa iniziativa rientra nelle attività della Regione Campania di valorizzazione dei siti storici e archeologici della regione, a cura della Scabec Società Campana Beni culturali.